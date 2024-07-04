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Барбоза: «В матче с Эквадором аргентинцы будут иметь явное преимущество»

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Известный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от матча между сборными Аргентины и Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки.

«Отчасти матч сборных Аргентины и Эквадора считают своего рода дерби в Латинской Америке — всегда игры проходят с большой страстью. Сборная Аргентины имеет преимущество, конечно же, матч будет интересный. Лионель Месси всегда будет играть большую роль, но команда не зависит от него. Месси может решить исход матча, может помочь действием, но сама сборная Аргентины состоит из молодых и перспективных игроков», — сказал Барбоза ODDS.ru

Матч Аргентина-Эквадор пройдет завтра, 5 июля, и начнется в 4.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Паулу Барбоза
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