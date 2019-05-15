Паредес - в расширенном списке сборной Аргентины на Кубок Америки

Стал известен расширенный состав сборной Аргентины на Кубок Америки. В него включен бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, который зимой перешел в "ПСЖ". Также впервые после ЧМ-2018 в сборную приглашен форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Полностью расширенный список выглядит следующим образом:

Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Агусти Маркесин ("Америка", Мексика), Хуан Муссо ("Удинезе", Италия), Херониом Рулли ("Реал Сосьедад", Испания).

Защитники: Ренсо Саравия ("Расинг"), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Херман Пеццелла ("Фиорентина", Италия), Вальтер Канеманн ("Гремиу", Бразилия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Рамиро Фунес Мори ("Вильярреал", Испания), Хуан Фойт ("Тоттенхэм", Англия).

Полузащитники: Леандро Паредес ("ПСЖ", Франция), Джовани Ло Сельсо ("Бетис", Испания), Эсекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Гвидо Родригес ("Америка", Мексика), Роберто Перейра ("Уотфорд", Англия), Родриго Де Паул ("Удинезе", Италия), Матиас Сарахо ("Расинг"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Гонсало Мартинес ("Атланта", MLS), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Максимилиано Меса ("Монтеррей", Мексика), Иван Марконе ("Бока Хуниорс").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Анхель Корреа ("Атлетико", Испания), Матиас Суарес ("Ривер Плейт"), Мауро Икарди ("Интер", Италия).

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. В групповом турнире Аргентина сыграет с Колумбией, Парагваем и Катаром.