Паредес: «Учитывая качество футболистов сборной Аргентины, мы можем ожидать многого в Кубке Америки»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился впечатлениями от игры команды перед матчем Кубка Америки против Парагвая.

«По правде говоря, я очень рад за Гвидо Родригеса и за национальную команду, потому что это показывает, что все ребята, которые здесь, могут внести свой вклад. Я чувствую себя лучше, мне хорошо играть. В полузащите у нас есть высококлассные игроки с большой самоотдачей и с разными стилями игры. Мы находимся на правильном пути и растем. Учитывая качество футболистов, которые у нас есть, я думаю, мы можем ожидать многого», — приводит слова Паредеса официальный сайт сборной Аргентины.

Аргентина после двух матчей Кубка Америки с 4 очками занимает первое место в группе A. Следующий матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 июня против Парагвая.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.