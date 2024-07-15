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Сегодня, 15:14

Паредес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины на Кубке Америки

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу национальной команды в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0).

«Играть в этой футболке, играть за эту страну, за своих товарищей по команде, за семью и за друзей — это великая гордость, я наслаждаюсь каждой минутой в этой сборной», — цитирует Паредеса TyC Sports.

15 июля команда Скалони одержала победу над Колумбией в финале турнира. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки и стала рекордсменом турнира, обойдя Уругвай, на счету которого 15 трофеев. Третьей идет Бразилия (9).

Леандро Паредес
Сборная Аргентины по футболу
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