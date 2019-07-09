Паредес – единственный представитель Аргентины в символической сборной Кубка Америки по версии Opta

В Твиттере статистической компании Opta была опубликована символическая сборная Кубка Америки, в которую вошли шесть футболистов сборной Бразилии. Напомним, хозяева турнира в финальном матче обыграли перуанцев (3:1), которые представлены тремя игроками.

Команда Аргентины, которая завоевала бронзовые медали, представлена только полузащитником "ПСЖ" Леандро Паредесом, ранее выступавшим за "Зенит". В шести матчах он получил две желтые карточки.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы