Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 04:00

Парагвай — Бразилия: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Парагвай — Бразилия пройдет 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото AFP

29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) сборные Парагвая и Бразилии сыграют в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени. Она пройдет на стадионе «Аллигант».

Видеотрансляция матча Парагвай — Бразилия пройдет в онлайн-сервисе Okko. Она будет доступна для всех пользователей с подпиской на платформу. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Игру прокомментирует Владимир Стогниенко.

Следите за ключевыми событиями противостояния Парагвай — Бразилия с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Парагвая с главным тренером Даниэлем Гарнеро занимает в турнирной таблице группы D четвертое место с 0 баллов. Сборная Бразилии с Доривалом Жуниором находится на второй строчке с одним очком.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
0
Читайте также
Певица Ариана Гранде посетила матч «Флориды» в Кубке Стэнли
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Британский аналитик сообщил о рекордных суточных потерях в ВСУ
Верховный суд Дагестана назвал организатором устроившей теракты группы сына Омарова
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США проиграли Панаме на Кубке Америки-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости