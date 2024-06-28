Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 03:31

США проиграли Панаме на Кубке Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Голкипер сборной США Итан Хорват после пропущенного гола от Хосе Фахардо.
Фото AFP

Сборная Панамы выиграла у команды США в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 2:1. Турнир проходит в США.

На 5-й минуте встречи американцы открыли счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда. На 18-й минуте нападающий Тимоти Веа получил красную карточку и американская команда осталась в меньшинстве, но это не помешало ей забить первой — отличился Фоларин Балогун. В середине тайма панамцы отыгрались благодаря голу Сесара Блэкмана.

На 83-й минуте нападающий панамской команды Хосе Фахардо Нельсон, вышебший на замену в перерыве, забил победный гол. В концовке встречи арбитр уравнял составы, удалив с поля Адальберто Карраскилью.

Панамцы набрали 3 очка и поднялись на 3-е место в группе C. Американцы идут вторыми с 3 очками и лучшей разницей мячей (1 против -1).

Кубок Америки. Группа С
28 июн, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Панама
2:1
США

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/americacup/2024/groups/
Футбол
Сборная Панамы по футболу
Сборная США по футболу
0
Читайте также
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
Певица Ариана Гранде посетила матч «Флориды» в Кубке Стэнли
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Британский аналитик сообщил о рекордных суточных потерях в ВСУ
Верховный суд Дагестана назвал организатором устроившей теракты группы сына Омарова
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уругвай — Боливия: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Парагвай — Бразилия: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости