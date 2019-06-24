Отаменди в 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы призывает закрыть экс-форварда "Зенита"

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал победу над Катаром (2:0) в заключительном матче группового этапа Кубка Америки. Южноамериканцы со второго места в группе вышли в четвертьфинал, где сыграют с Венесуэлой.

- Мы должны были решать вопрос о выходе в плей-офф, - цитирует TyC Sports Отаменди. - У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к следующему матчу. Мы нуждались в победе, смогли классифицироваться, что было нашей целью. Ключ в игре – мобильность. Каждый должен постараться сохранить свою позицию.

Венесуэла? У них хорошие игроки в атаке. Рондон – очень сильный, мне пришлось столкнуться с ним в Англии. Нужно надавить на него и закрыть.

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