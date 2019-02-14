Осорио подал в отставку с поста главного тренера сборной Парагвая

Хуан Карлос Осорио принял решение уйти с должности главного тренера сборной Парагвая, информирует пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что его уход связан с семейными обстоятельствами. Осорио возглавлял сборную Парагвая с сентября 2018 года, за это время он успел провести только один товарищеский матч с командой ЮАР (1:1).

- К сожалению, по семейным обстоятельствам я не могу продолжать работу. Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Горжусь, что тренировал сборную Парагвая, - сказал Осорио.