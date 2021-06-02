Объявлены города проведения Кубка Америки
Кубок Америки-2021 пройдет в Бразилии. Как сообзает официальный Twitter Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.
На данный момент незивестно, смогут ли болельщики посещать матчи. В Бразилии матчи внутренних турниров проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Напомним, турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.
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