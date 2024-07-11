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Нуньес бросил стул в фанатов сборной Колумбии, показывавших ему неприличные жесты

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В четверг, 11 июля, сборная Колумбии одержала победу над Уругваем (1:0) во втором полуфинальном матче Кубка Америки-2024.

После окончания встречи произошла потасовка между игроками национальной команды Уругвая и колумбийскими фанатами. В ходе конфликта футболисты «селесте» Дарвин Нуньес и Рональд Араухо поднялись на трибуну и продолжили выяснять отношения с агрессивно настроенными болельщиками команды-соперника.

25-летний форвард Дарвин Нуньес в одном из эпизодов швырнул стул в сторону колумбийских фанатов, которые оскорбляли его и показывали неприличные жесты.

Единственный гол в прошедшем матче забил Жефферсон Лерма на 39-й минуте. В финале Кубка Америки Колумбия сыграет со сборной Аргентины 15 июля. Днем ранее Уругвай встретится с Канадой в матче за бронзу турнира.

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Дарвин Нуньес
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