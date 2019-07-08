Неймар: "Поздравляю, парни, вы заслужили"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поздравил своих партнеров по национальной команде с победой в Кубке Америки. В финальном матче они обыграли перуанцев со счетом 3:1.

– Поздравляю, парни, тоже горжусь. Вы заслужили, – подписал фото Неймар в своем Инстаграме. Он пропустил турнир из-за травмы.

Сборная Бразилии стала девятикратным обладателем трофея. В последний раз пентакампеоны побеждали на турнире в 2007 году.

Бразилия – Перу

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы