Неймар: "Поздравляю, парни, вы заслужили"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поздравил своих партнеров по национальной команде с победой в Кубке Америки. В финальном матче они обыграли перуанцев со счетом 3:1.
– Поздравляю, парни, тоже горжусь. Вы заслужили, – подписал фото Неймар в своем Инстаграме. Он пропустил турнир из-за травмы.
Сборная Бразилии стала девятикратным обладателем трофея. В последний раз пентакампеоны побеждали на турнире в 2007 году.
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
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