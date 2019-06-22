Неймар: "Футбол – шоу. Мои кумиры показывали красивую игру"

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар считает, что футбол в некоторой степени похож на шоу, сообщает So Foot.

– На поле я стараюсь сделать шоу и развлечь публику? С того момента, как я полюбил футбол, то всегда смотрел на эту игру как на шоу. Мои кумиры и кумиры фанатов демонстрируют красивую игру. Понятно, что этого недостаточно. Всегда нужно иметь волю, жажду победы. Я ненавижу поражения.

– Как вы воспринимаете фолы со стороны игроков соперника?

– Я никогда не сдаюсь. Мне нравится дриблинг, создание моментов у ворот соперника. Я не боюсь, что на мне сфолят, это часть игры. Часто говорю своим партнерам по команде, что тренер и болельщики знают, чего они ждут от меня, поэтому я не могу их разочаровать. Единственное, чего я действительно не могу понять и принять, это нечестной игры, – приводит слова Неймара So Foot.

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