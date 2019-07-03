Неудачи Месси на турнирах сборных показали в стиле Супермарио. Видео

Портал Bleacher Report опубликовал мультфильм, посвященное выступлениям Лионеля Месси в сборной Аргентины на последних клубных турнирах. Выполнен ролик в стиле культовой игры "Супермарио".

Капитан аргентинцев в составе "Барселоны" завоевал 34 клубных трофея, пять "Золотых мячей" и ряд других индивидуальных наград. Со взрослой сборной Аргентины он не одержал ни одной победы, ограничившись серебром ЧМ-2014 и Кубков Америки-2007, 2015 и 2016.