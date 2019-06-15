Нерес впечатлен голом Эвертона в ворота Боливии

Форвард "Аякса" и сборной Бразилии Давид Нерес прокомментировал гол своего товарища по национальной команде Эвертона в первом матче Кубка Америки против Боливии (3:0). Оба игрока претендуют на место в основе.

– Все мы должны быть готовы помочь команды каждый раз, когда мы необходимы ей, и он был готов сегодня вечером, – приводит AFP слова Нереса.

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