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Сегодня, 06:43

Нападающий сборной США Балогун рассказал о расистских оскорблениях после поражения от Панамы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фоларин Балогун и Джованни Рейна.
Фото USA Today Sports

Нападающий сборной США Фоларин Балогун на своей странице в социальной сети опубликовал скриншоты расистских оскорблений в личных сообщениях после матча Кубка Америки-2024 против Панамы (1:2).

На изображениях видно, что подписчики присылали ему фотографии обезьян и писали оскорбительные сообщения про родителей.

Американцы после двух туров идут на второй строчке в группе, набрав 3 очка. В заключительном матче сборная США сыграет против Уругвая, который сегодня разгромил Боливию (5:0).

Голкипер сборной США Итан Хорват после пропущенного гола от&nbsp;Хосе Фахардо. США проиграли Панаме на Кубке Америки-2024
Футбол
Сборная США по футболу
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