Нападающий сборной США Балогун рассказал о расистских оскорблениях после поражения от Панамы

Нападающий сборной США Фоларин Балогун на своей странице в социальной сети опубликовал скриншоты расистских оскорблений в личных сообщениях после матча Кубка Америки-2024 против Панамы (1:2).

На изображениях видно, что подписчики присылали ему фотографии обезьян и писали оскорбительные сообщения про родителей.

Американцы после двух туров идут на второй строчке в группе, набрав 3 очка. В заключительном матче сборная США сыграет против Уругвая, который сегодня разгромил Боливию (5:0).