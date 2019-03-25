Намибия испытала разочарование от поражения и радость от выхода в финальную стадию Кубка африканских наций за одну минуту. Видео

Сборная Намибии проиграла команде Замбии в последнем туре отборочного турнира Кубка африканский наций - 1:4. По факту, команда окончательно потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

Игроки выглядели разочарованными и разбитыми, однако спустя несколько секунд начались активные празднования. Оказалось, что сборная Мозамбика пропустила в самой концовке своего матча. Таким образом, команда набрала 8 очков - столько же, сколько и у Намибии. Однако разница личных встреч была в пользу намибийцев, что позволяло им выйти в финальную часть турнира.

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля. Впервые в истории в нем примет участие 24 команды - до этого года в турнире выступало 16 сборных.