На Кубке Америки всем игрокам сделают прививки от коронавируса
22:49
Всем участникам Кубка Америки сделают прививки от коронавируса, сообщает Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) 13 апреля.
Указано, что организаторы получат 50 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.
Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии COVID-19.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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