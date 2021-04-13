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На Кубке Америки всем игрокам сделают прививки от коронавируса

22:49
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Всем участникам Кубка Америки сделают прививки от коронавируса, сообщает Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) 13 апреля.

Указано, что организаторы получат 50 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии COVID-19.

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