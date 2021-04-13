На Кубке Америки всем игрокам сделают прививки от коронавируса

Всем участникам Кубка Америки сделают прививки от коронавируса, сообщает Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) 13 апреля.

Указано, что организаторы получат 50 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии COVID-19.