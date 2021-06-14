Месси заявил, что сборная Аргентины никогда не зависела от него

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что национальная команда никогда не зависела от него.

«Сборная никогда не зависела от меня. Мы всегда старались собрать сильную группу игроков. Мы всегда говорили, что если не будем сильной командой, то побеждать будет тяжело. Считаю, что мы стали сильны как команда. Многие футболисты уже давно работают вместе в сборной. У нас уже есть опыт выступления на Кубке Америки. Думаю, что мы на верном пути», — приводит Ole слова Месси.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро. Сборная Аргентины в первом матче встретится с Чили, встреча пройдет 15 июня и начнется в 0:00 мск. Также аргентинцы в группе A сыграют с Парагваем, Боливией и Уругваем.