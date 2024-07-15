Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил собственный рекорд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завоевал 45-й командный трофей в карьере.

15 июля аргентинцы обыграли Колумбию (1:0, д.в.) в финале Кубка Америки-2024.

Месси вышел на поле в стартовом составе и из-за травмы был заменен на 66-й минуте. В активе 37-летнего форварда один гол в пяти матчах на турнире.

Теперь на счету Месси 45 трофеев в профессиональной карьере. Второе место занимает бывший партнер аргентинца по «Барселоне» Дани Алвес, на счету которого 43 победы в турнирах.