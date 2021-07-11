Месси ярко отпраздновал победу в Кубке Америки: скандировал и скакал в раздевалке вместе со сборной Аргентины
Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счетом 1:0.
Для 34-летнего Месси этот трофей стал первым в составе сборной Аргентины. На этом турнире он забил 4 мяча и сделал 5 передач в 7 встречах, став лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021.
Аргентинец ярко праздновал победу в турнире: танцевал с кубком в центре круга из партнеров по сборной, которые скандировали кричалки и пели песни в раздевалке.
Очень мило обнимал кубок:
Методология
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