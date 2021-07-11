Месси: «Я слишком много раз расстраивался»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в финале Кубка Америки на Бразилией (1:0).

Месси был признан лучшим игроком турнира, в семи матчах забив четыре гола и сделав пять результативных передач.

«Мне очень нужно было выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо богу, что наконец это случилось. Просто сумасшедшее. Я счастлив и у меня нет слов. Я слишком много раз расстраивался, но всегда верил, что однажды мы победим, — цитирует Месси Ole.

Напомним, для Месси это первый трофей в составе сборной Аргентины за исключением олимпийского золота Пекина-2008.