Месси: «Я слишком много раз расстраивался»
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в финале Кубка Америки на Бразилией (1:0).
Месси был признан лучшим игроком турнира, в семи матчах забив четыре гола и сделав пять результативных передач.
«Мне очень нужно было выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо богу, что наконец это случилось. Просто сумасшедшее. Я счастлив и у меня нет слов. Я слишком много раз расстраивался, но всегда верил, что однажды мы победим, — цитирует Месси Ole.
Напомним, для Месси это первый трофей в составе сборной Аргентины за исключением олимпийского золота Пекина-2008.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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