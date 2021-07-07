Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины объявила состав на полуфинальный матч Кубка Америки против Колумбии. Рекордсмен команды по сыгранным встречам Лионель Месси выйдет на поле в стартовом составе и с капитанской повязкой.

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Молина, Пеццелья, Ло Чельсо, де Пауль, Родригес, Гонсалес, Месси, Мартинес.

Колумбия: Оспина, Мина, Муньос, Санчес, Тесильо, Барриос, Куэльяр, Куадрадо, Диас, Сапата, Борре.

Игра начнется в 4.00 по московскому времени. Победитель встретится в финале со сборной Бразилии.