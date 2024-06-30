Месси впервые за 8 лет не попал в основу Аргентины на матч крупного турнира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в стартовый состав команды на матч против Перу на Кубке Америки.

37-летний футболист ранее получил травму правой приводящей мышцы. Месси впервые за 8 лет оказался на скамейке запасных сборной Аргентины на матч крупного турнира (Кубок Америки и чемпионаты мира).

Игра Аргентина — Перу пройдет сегодня, 30 июня, в Майами. Начало матча — в 03.00 по московскому времени.