Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 02:35

Месси впервые за 8 лет не попал в основу Аргентины на матч крупного турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в стартовый состав команды на матч против Перу на Кубке Америки.

37-летний футболист ранее получил травму правой приводящей мышцы. Месси впервые за 8 лет оказался на скамейке запасных сборной Аргентины на матч крупного турнира (Кубок Америки и чемпионаты мира).

Игра Аргентина — Перу пройдет сегодня, 30 июня, в Майами. Начало матча — в 03.00 по московскому времени.

Кубок Америки. Группа А
30 июн, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Перу

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
0
Читайте также
Судья прервал матч Германия — Дания на Евро-2024 из-за грозы
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канада — Чили: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости