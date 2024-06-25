Месси угостил фанатов тортом в честь своего дня рождения

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил свой день рождения в компании партнеров по национальной команде. 24 июня футболисту исполнилось 37 лет.

К отелю, где состоялось празнование, пришли болельщики аргентинского форварда. Месси помахал своим фанатам из окна, а потом на улицу вынесли четыре больших торта в цветах флага Аргентины.

Месси является обладателем восьми «Золотых мячей» и чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Также он 10 раз становился победителем чемпионата Испании, дважды выигрывал лигу 1 и четырежды становился победителем Лиги чемпионов. С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами».