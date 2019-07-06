22:48 | Футбол — Кубок Америки

Месси удален после потасовки в игре Аргентины с Чили на Кубке Америки. Такого вы еще не видели

6 июня. Сан-Паули. Аргентина - Чили. Главный арбитр встречи показывает красную карточку Лионелю Месси. Фото REUTERS
6 июня. Сан-Паули. Аргентина - Чили. Главный арбитр встречи показывает красную карточку Лионелю Месси. Фото REUTERS
22
Обсудить

 

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил прямую красную карточку в матче за третье место на Кубке Америки против Чили. Нападающий ударил по ноге Гари Меделя за пределами поля, чилиец попытался ответить кулаками. В итоге соперники дважды столкнулись грудь в грудь, и главный судья Марио Альберто Диас де Вивар посчитал, что оба достойны удаления.

Проверка VAR вердикт не изменила, после споров Месси ушел с поля. Это его второе удаление в карьере, первый раз он получил красную карточку в дебютной игре за сборную.

Аргентина - Чили

 

22
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ