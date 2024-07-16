Месси стал лидером Кубка Америки по количеству созданных явных голевых моментов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список лидеров Кубка Америки по количеству созданных явных голевых моментов.

Как сообщает WhoScored, на счету 37-летнего футболиста 7 явных голевых моментов в турнире.

15 июля аргентинцы победили Колумбию (1:0, д. в.) и во второй раз подряд выиграли Копу. Месси завоевал 45-й трофей в профессиональной карьере.

Всего в активе форварда один гол и одна голевая передача в пяти играх на турнире. Он стал самым возрастным участником финалов Кубка Америки.