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Сегодня, 19:31

Месси сообщил, что Кубок Америки-2024 станет последним в его карьере

Алина Савинова
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что Кубок Америки-2024 станет для него последним в карьере.

Ранее 36-летний футболист побил рекорд Кубка Америки по количеству сыгранных матчей. Всего он провел 35 встреч в рамках турнира.

«Последний ли это турнир Кубка Америки для меня? Да, Кубок Америки — да», — приводит слова Месси RMC Sport.

Также футболист прокомментировал свои шансы выступить на чемпионате мира-2026.

«Если говорить об участии на чемпионате мира 2026 года, то все зависит от того, как пойдут дела, необходимо двигаться постепенно. На текущий момент у меня все прекрасно», — добавил он.

В июле 2023 года Месси перешел в американский «Интер Майами» на правах свободного агента. За год в клубе форвард забил 25 голов и сделал 16 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

За национальную сборную Аргентины Месси выступает с 2005 года. Всего на его счету 183 матча за национальную команду своей страны, в которых он отметился 108 забитыми мячами.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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