Месси сделает китайскую прививку от коронавируса, чтобы сыграть на Кубке Америки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделает прививку от коронавируса, произведенную в Китае, сообщает Diario Sport со ссылкой на TV3.

По информации СМИ, Месси намерен привиться, чтобы выступить на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Это обязательное условие Конфедерации футбола Южной Америки для участия в турнире. Для футболистов сборной, выступающих в Европе, дозу вакцины доставят на дом.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

В текущем сезоне 33-летний нападющий провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 14 результативных передач.