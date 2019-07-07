Месси считает, что в эпизоде с Меделем судье стоило показать ему желтую карточку

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси - об удалении в матче за третье место на Кубке Америки против команды Чили (2:1). На 37-й минуте красные карточки получили он и чилиец Гари Медель.
- Возможно, если бы нам обоим дали по желтой карточке, это было бы нормально, - цитирует Месси TyC Sports. - И эпизод был бы закончен. Такое случается в матчах. Возможно, я задел чьи-то чувства ранее и должен был за это расплатиться. Самое важное, что команда справилась вдесятером.
Скандальное удаление Месси. Зачем нужен такой ВАР?
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/copa-america/reviews/argentina-chili-2-1-kubok-ameriki-match-za-trete-mesto-obzor-video-argentincy-treti-messi-udalili-1562597/
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