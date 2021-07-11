Месси с трофеем Кубка Америки и игроками сборной Аргентины отпраздновал победу с болельщиками

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.

После официальной церемонии награждения капитан аргентинцев Лионель Месси с трофеем в руках и вместе с другими игроками команды подошли к сектору со своими болельщиками, чтобы отпраздновать победу.

#CopaAm?rica ?



?A los pies de la copa! Enorme festejo del plantel argentino con su gente ??



?? Argentina ? Brasil ??#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/Sgr48GOBkR — Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 11, 2021

Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 году.

Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый титул с национальной командой. Отметим, Месси в составе олимпийской сборной стал чемпионом Игр-2008.