Месси рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0 доп. вр.).

Форвард покинул поле на 66-й минуте встречи из-за травмы лодыжки.

«Турнир завершился, я хочу поблагодарить всех за поздравления и слова поддержки. К счастью, у меня все хорошо, я скоро смогу вернуться на поле и вновь наслаждаться тем, что я люблю делать больше всего. Я счастлив, ведь мы достигли своей цели. Спасибо всем, кто нас поддерживал, у нашей сборной много настоящего и будущего. Вперед, Аргентина!» — написал у себя в соцсетях Месси.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в истории, что является рекордом турнира.