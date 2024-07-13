Месси рассказал, как игроки сборной Аргентины проводят время на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как команда проводит время перед финалом Кубка Америки с Колумбией, который состоится 15 июля.

«Мы поздно ложимся спать, так как допоздна разговариваем, пьем мате, играем в карты. Обычно поздно ложимся спать, но сон у нас хороший», — цитирует Месси Fox News.