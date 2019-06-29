Месси провел 134-й матч за сборную Аргентины. До рекорда Маскерано - 13 игр

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел 90 минут в матче 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы (2:0). Для форварда "Барселоны" эта игра стала 134-й в составе национальной команды.

По этому показателю в мире Месси вошел в топ-75, обойдя бывшего партнера по "Барсе" испанца Хави и догнав, в частности, хорвата Дарио Срну и голландца Весли Снайдера.

В сборной Аргентины это третий результат. Больше Месси за национальную команду играли только Хавьер Маскерано (147) и Хавьер Дзанетти (143).

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Бразилией.