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Сегодня, 06:04

Месси промахнулся в серии пенальти против Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал 11-метровый в серии пенальти против Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Форвард исполнял удар первым, пробил в стиле Паненки и попал в перекладину.

Основное время в матче Аргентина — Эквадор завершилось со счетом 1:1. На Кубке Америки не проводится дополнительное время, серия пенальти начинается после основного.

Победитель матча Аргентина — Эквадор сыграет в полуфинале Кубка Америки с победителем пары Венесуэла — Канада.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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