Месси о победе над Эквадором: «Мы знали, что это будет напряженный и упорный матч»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Эквадора (1:1, 4:2 — пен.).

«Мы знали, что это будет напряженный и упорный матч. Все произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки. Поля на турнире также не позволяют играть так быстро, как хочется, что облегчает задачу защитникам», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.