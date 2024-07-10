Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки Аргентина — Канада

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Америки-2024 против Канады.

Встреча прошла 10 июля на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. 37-летний Месси в этой игре отметился голом на 51-й минуте.

В финале турнира сборная Аргентины сыграет против победителя матча Уругвай — Колумбия, который состоится 11 июля. Финал пройдет 15-го числа на стадионе «Майами-Гарденс» в 03.00 по московскому времени.