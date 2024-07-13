Месси признался, что спокоен перед финальным матчем Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем настрое на финал Кубка Америки с Колумбией, который состоится 15 июля. Он отметил, что спокоен, как и всегда.

«После того, что мы пережили за последние несколько лет, я гораздо спокойнее, чем раньше. Стараюсь наслаждаться происходящим и проживать каждый момент, не торопить время. Живу моментом и жду, когда наступит игра», — цитирует Месси Marca со ссылкой на Fox News.

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки обыграла Канаду со счетом 2:0. В финале аргентинцы сыграют с Колумбией. Матч пройдет 15 июля и начнется в 03.00 мск.