Месси признался, что пребывание сборной Аргентины в России было сложным

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал "нетипичным" время, которое провел с национальной командой на чемпионате мира-2018 в России, сообщает Daily Mirror.

Сборная Аргентины дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, где проиграла французам (3:4).

– Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом. Если бы я реализовал пенальти во встрече с Исландией, я бы мог все изменить, – цитирует Месси Daily Mirror.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентина сыграет в группе В вместе с Колумбией, Парагваем и Катаром.