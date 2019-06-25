Месси подверг критике состояние полей на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над командой Катара (2:0) в заключительном туре группового турнира Кубка Америки остался недоволен состоянием полей. Ранее подобное мнение выразил главный тренер Аргентины Лионель Скалони.

– Все поля, на которых мы играли, были плохого качества, – цитирует Marca Месси. – Мяч подпрыгивает, и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его обработать. Так сложно играть.

В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Венесуэлой. Встреча состоится 28 июня в 22 часа по московскому времени.

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