Месси побил рекорд Батистуты по голам за сборную Аргентины в официальных матчах
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче Кубка Америки против Чили.
33-летний нападающий забил 39-й гол в официальных матчах за национальную команду и побил рекорд Габриэля Батистуты (38 голов). Месси в составе сборной Аргентины проводит 145-й матч, в которых на данный момент забил 73 гола и сделал 51 результативную передачу.
Сборная Аргентины в первом матче встречается с Чили. Также аргентинцы в группе A сыграют с Парагваем, Боливией и Уругваем.
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