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Месси о выходе в финал Кубка Америки: «То, что сделала сборная Аргентины — это безумие»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Америки-2024.

В полуфинале турнира 10 июля аргентинцы обыграли национальную команду Канады со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд.

«То, что сделала сборная Аргентины и продолжает делать — это безумие. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Этот Кубок Америки крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара», — приводит ESPN слова Месси.

Месси был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки Аргентина — Канада. 37-летний форвард в этой игре отметился голом на 51-й минуте.

Источник: ESPN
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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