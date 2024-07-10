Месси о выходе в финал Кубка Америки: «То, что сделала сборная Аргентины — это безумие»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Америки-2024.

В полуфинале турнира 10 июля аргентинцы обыграли национальную команду Канады со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд.

«То, что сделала сборная Аргентины и продолжает делать — это безумие. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал. Этот Кубок Америки крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, сильная жара», — приводит ESPN слова Месси.