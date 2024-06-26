Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Чили на Кубке Америки

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча группового турнира Кубка Америки против Чили (1:0).

«Иногда судья заставлял нас ждать немного дольше, и это выгодно сопернику. Чтобы играть против южноамериканских команд в соревнованиях такого типа, вам необходимо любым способом решить исход матча. Чили сыграл свою роль, это была игра, которую мы ждали», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Единственный гол на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.