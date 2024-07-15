Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Колумбией выложил в социальные сети фотографию с двумя трофеями Кубка Америки.

15 июля аргентинцы обыграли колумбийцев (1:0, д. в.) в финале Копы и выиграли турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Месси 45 трофеев в профессиональной карьере.

«Еще один», — подписал фото футболист.

Лионель Месси с двумя Кубками Америки. Фото Соцсети

Месси в финальном матче провел на поле 66 минут, он был заменен во втором тайме из-за травмы. Всего в активе 37-летнего форварда один гол в пяти играх на турнире. Он стал самым возрастным участником финалов Кубка Америки.