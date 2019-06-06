Месси не считает сборную Аргентины фаворитом Кубка Америки

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от Кубка Америки. Турнир состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

– Всегда действуем с энтузиазмом и желанием, - цитирует TyC Sports Месси. - Аргентина переживает процесс смены поколений, у новых парней не так много матчей за сборную. Для многих это первый официальный турнир, в котором они примут участие. Но Аргентина попытается выиграть, хотя мы не фавориты.

На групповом этапе Аргентина сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара.