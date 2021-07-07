Месси назвал феноменом вратаря сборной Аргентины Мартинеса после победы над Колумбией в серии пенальти
07:15
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси похвалил вратаря команды Эмилиано Мартинеса за игру в полуфинале Кубка Америки против Колумбии (1:1; 3:2 — по пенальти).
«Эми — феномен. Мы доверяем ему. Мы смогли достичь своей цели, теперь нам предстоит финал. Было тяжело, но мы заслужили это, потому что очень хотели в финал», — приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Месси.
?#CopaAm?rica ?? Lionel Messi: «Fue muy duro, pero nos lo merec?amos porque lo buscamos».— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) July 7, 2021
Мартинес отразил три 11-метровых в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча.
В финале Кубка Америки Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится 11 июля, начало — в 3.00 (мск).
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Месси назвал феноменом вратаря сборной Аргентины Мартинеса после победы над Колумбией в серии пенальти
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