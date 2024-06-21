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Месси сделал 17 голевых передач на Кубке Америки — это максимум с 2011-го

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в матче открытия Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).

Теперь на счету форварда 17 результативных передач на турнире, что является рекордным показателем с 2011 года. На втором месте за указанный отрезок идут аргентинец Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес — по 5 результативных передач.

Месси после игры с Канадой стал рекордсменом по количеству матчей на Кубке Америки.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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