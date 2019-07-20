Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции

Федерация футбола Аргентины (AFA) отправила в КОНМЕБОЛ извинения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Форвард извинился перед южноамериканской конфедерацией за слова о коррумпированности организации, которые он в сердцах произнес после удаления в матче за третье место Кубка Америки с Чили.

В направленных КОНМЕБОЛ извинениях от Месси и AFA говорится, что слова игрока были необоснованными, что он не имеет никаких доказательств коррупции. AFA надеется, что КОНМЕБОЛ закроет дисциплинарное дело в отношении Месси. Аргентинская сторона подчеркивает, что слова игрока не могут рассматриваться как повод для проведения расследования.