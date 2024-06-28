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Сегодня, 06:59

Месси и Акунья пропустят матч против Перу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в первой половине для пройдет медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче Кубка Америки против Чили (1:0), сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.

Ожидается, что 37-летний аргентинец присоединяется к тренировкам с командой во второй половине дня. Месси точно не сыграет против Перу, чтобы восстановиться полностью к четвертьфиналу Кубка Америки-2024.

Также по информации источника, встречу против Перу пропустит Маркос Акунья, который испытывает мышечный дискомфорт.

Лионель Месси. Месси о травме в матче с Чили: «Почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии»
Лионель Месси
Маркос Акунья
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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