Месси близок к повторения рекорда Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную
07:24
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в скором времени может преодолеть значимую отметку по количеству забитых мячей в составе национальной команде.
В четвертьфинале Кубка Америки в матче против сборной Эквадора (3:0) 34-летний футболист отметился голом. В его активе 76 забитых мячей.
В активе легендарного игрока сборной Бразилии Пеле — 77 голов. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей среди футболистов сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ).
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