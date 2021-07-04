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Месси близок к повторения рекорда Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную

07:24
Пеле. Фото Reuters
Пеле. Фото Reuters
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в скором времени может преодолеть значимую отметку по количеству забитых мячей в составе национальной команде.

В четвертьфинале Кубка Америки в матче против сборной Эквадора (3:0) 34-летний футболист отметился голом. В его активе 76 забитых мячей.

В активе легендарного игрока сборной Бразилии Пеле — 77 голов. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей среди футболистов сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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